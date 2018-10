Jesienna wyprzedaż w NEONET

Wyprzedaż wystartowała 27 września. Wybrane produkty można kupić po niższych cenach zarówno w sklepach stacjonarnych NEONET, jak i na stronie internetowej neonet.pl.

Listy produktów promocyjnych w poszczególnych punktach oraz w sklepie internetowym mogą się różnić. Te objęte promocją w sklepie internetowym www.neonet.pl oznaczone są słowem „Wyprzedaż”. Dla każdego sklepu stacjonarnego dedykowana jest też indywidualna lista produktów promocyjnych dostępna do wglądu u sprzedawcy. Warto zatem zajrzeć do lokalnego salonu firmy, bo w każdym z nich czekają na klientów unikatowe, dostępne tylko tam, produkty w obniżonych cenach. Przedmioty objęte promocją będą dodatkowo oznaczone na terenie danego sklepu poprzez umieszczenie informacji o wyprzedaży. Etykieta cenowa będzie zawierała cenę standardową i wyprzedażową.

Krótki przegląd najciekawszych okazji

Wśród produktów objętych promocją znalazł się m.in. nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J7 2017, charakteryzujący się atrakcyjnym wyświetlaczem AMOLED Full HD 5,5 cala, dobrą baterią i elegancką metalową obudową. Cena w promocji to 828 zł (wcześniej 898 zł). Innym z produktów z kategorii Elektronika jest posiadający stylową obudowę ACER A315-51-52TW. To klasyczny laptop stworzony z myślą o multimedialnej rozrywce i wykonywaniu codziennych czynności. Cena w promocji to 2159 zł (wcześniej 2599 zł). Dla fanów wysokiej jakości obrazu dobrą propozycją może być telewizor PHILIPS 55PUS6162 UHD z rozdzielczością 4K, systemem Ambilight i technologią 3D. Cena w promocji to 1999 zł (wcześniej 2399 zł). Z kolei dla entuzjastów gier na wyprzedaży dostępna jest bardziej smukła i mniejsza od konkurencji konsola SONY Playstation 4 Slim 500GB w zestawie z grą FIFA 19. Cena w promocji to 1249 zł (wcześniej 1499 zł).

Spośród artykułów gospodarstwa domowego ciekawą propozycją jest pralka SAMSUNG WW60J3283LW, posiadająca opływowy kształt bębna Diamond, który zapewnia skuteczność i delikatność podczas prania. Wnętrze bębna posiada wyprofilowane otwory odpływowe przypominające kształtem diamenty, które chronią tkaniny przed uszkodzeniem. To urządzenie można teraz kupić w cenie 999 zł (wcześniej 1199 zł). Innym sprzętem domowym w dobrej jakości i cenie jest odkurzacz AMICA Ora VM1034. Urządzenie posiada antyalergiczny filtr wylotowy, sygnalizację wypełnienia worka i system miękkich, cichych kół. Cena w promocji to 169 zł (wcześniej 249 zł).

Więcej o akcji promocyjnej: https://www.neonet.pl/wyprzedaz-tysiecy-produktow.html