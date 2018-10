Konkurs na 15-lecie NEONET

Aby wziąć udział w konkursie należy w sklepie stacjonarnym lub internetowym NEONET dokonać zakupów za minimum 15 zł i zarejestrować paragon lub fakturę na dedykowanej podstronie www.neonet.pl/konkurs-urodzinowy.html w okresie od 25 października do 21 listopada. W ramach zadania konkursowego Klienci zostali poproszeni o wystawienie oceny oraz opinii na temat zakupionego produktu lub produktów widocznych na zarejestrowanym paragonie.



Przyznając nagrody główne w postaci wycieczek, komisja będzie skupiać się na wartości merytorycznej przedstawionej opinii, jej kreatywności oraz estetyce. Dodatkowo w ramach konkursu każdy uczestnik, który weźmie udział w zabawie, a jego zgłoszenie otrzyma w systemie numer 50 i jego wielokrotność – otrzyma bon na zakupy w NEONET. Konkurs to jedynie jeden z elementów kampanii urodzinowej marki – w czasie jej trwania Klienci mogą liczyć na bardzo atrakcyjne promocje i rabaty.



Konkurs organizujemy, aby podziękować naszym klientom za wspólne 15 lat. W puli nagród znajdują się dwie wycieczki o wartości 15 000 zł każda oraz 500 bonów zakupowych o wartości 20 zł do wykorzystania w naszych sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym – mówi Daiana Esenwa-Lendzion, Menadżer Działu PR & CSR w NEONET.



Sieć sklepów NEONET istnieje na polskim rynku od 2003 roku. W tym czasie marka ugruntowała swoją pozycję lidera rynku RTV i AGD w Polsce. Obecnie skupia blisko 260 salonów sprzedaży w całym kraju, oferując markowe produkty w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym.



Pełny regulamin konkursu i wszelkie informacje na jego temat dostępne są na stronie www.neonet.pl/konkurs-urodzinowy.html