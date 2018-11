Telewizory – im większy ekran, tym większa obniżka

Bardzo duże obniżki czekają na tych, którzy planują zakup telewizora. Zwłaszcza jeśli zdecydują się na wybór jednego z większych modeli. Na przykład 65-calowy model firmy LG - LG 65SK8000 UHD – będzie można kupić w cenie 4950 złotych, a więc o 2049 złotych taniej. Mniejsze telewizory również będą przecenione – na zniżki rzędu 200-300 złotych można liczyć niemal w każdym przypadku.

AGD – w zestawie nawet 1000 złotych taniej

Osoby, które planują większy remont, lub będą w najbliższym czasie kompleksowo urządzały kuchnię, powinny zwrócić uwagę na promocję „Zestawy AGD nawet 1000 złotych taniej”. Jej zasady są proste – należy wybrać zestaw składający się z co najmniej dwóch produktów, a jego całkowita suma zostanie pomniejszona o kwotę powiązaną z minimalną wartością zestawu. Jeśli na przykład klient dobierze produkty o łącznej sumie 2000 złotych, będzie mógł liczyć na 200 złotych rabatu. Jeśli wybierze produkty za 3000 złotych, będzie to 300 złotych. Im większa będzie kwota minimalna zestawu, tym większy będzie rabat. Klient robiący zakupy za 5000 złotych otrzyma go w wysokości 650 złotych.

Małe AGD – duże przeceny

Ekspres do kawy, golarka, odkurzacz, a może blender? 23 listopada wszystkie małe sprzęty domowe będą dostępne w nowych, niższych cenach. Urządzenia do kuchni czy łazienki będą przecenione średnio o 50-100 złotych. To może być dobra okazja do tego, by przygotować kuchnię na świąteczne gotowanie.

IT – dobry czas na kupno laptopa

Choć w tej kategorii można znaleźć dużo przecenionych produktów, to jeden z pewnością zwróci na siebie szczególną uwagę. Mowa o laptopie LENOVO ThinkPad T450s i5-5300U/4 GB/256 GB, którego sieć przeceniła o 4000 złotych. Na zniżki można liczyć także w przypadku mniejszych urządzeń – taniej będzie można dostać między innymi myszki, głośniki Bluetooth czy dyski zewnętrzne.

Black Friday w Stanach Zjednoczonych to już tradycja. Amerykanie w tym dniu wydają średnio połowę oszczędności przeznaczonych na zakupy świąteczne. Zwyczaj ten zapuszcza coraz głębsze korzenie również w Polsce. Polacy przyzwyczajają się do dużych obniżek w tym okresie i coraz chętniej z nich korzystają. Biorąc pod uwagę, że ceny bywają obniżone nawet o 4000 złotych jak w przypadku NEONETU – trudno się dziwić!