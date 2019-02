Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają wątpliwości – już w 2050 roku co dziesiąty Polak będzie miał ponad 80 lat[1]. Dzięki rosnącej jakości życia i osiągnięciom współczesnej medycyny, żyjemy dłużej w pełni sił zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Osoby starsze to niezwykle ważna grupa docelowa we współczesnym biznesie, która przestaje być marginalizowana i może liczyć na produkty dostosowane do swoich potrzeb – w tym również na sprzęty technologiczne, które spełnią specyficzne wymagania tego segmentu odbiorców.

Intuicyjnie i łatwo

Dzisiejsi seniorzy nie dorastali w czasie cyfrowej rewolucji, wielu z nich dopiero w dojrzałym wieku miało okazję poznać możliwości komputerów, smartfonów czy inteligentnych urządzeń domowych. Z ich punktu widzenia technologia powinna być jak najprostsza i przyjazna – mało intuicyjne urządzenia o skomplikowanym, nieczytelnym interfejsie mogą skutecznie zniechęcić seniora, dla którego zbyt duża liczba funkcji, możliwości i aplikacji stanie się źródłem stresu.

– Obecnie producenci urządzeń technologicznych mają na uwadze specyficzne wymagania szerokich grup odbiorców: dostosowują swoje produkty do potrzeb osób niewidomych czy niedowidzących, słabo słyszących, ale także po prostu mniej biegłych w technologiach. Na rynku panuje pozytywny trend personalizacji, dzięki któremu łatwiej o znalezienie idealnego urządzenia dla seniora. Dobór sprzętu w oparciu o znajomość konkretnych potrzeb użytkownika i fachową pomoc doradcy umożliwi wybranie urządzenia instynktownego, przejrzystego i odpornego na potencjalne zniszczenia – dodaje Karolina Tarnowska.

Smartfon skrojony na miarę

– Telefony komórkowe nie są już domeną wyłącznie ludzi młodych. Wielu seniorów z powodzeniem korzysta z dotykowych smartfonów: sprawdza codzienne wiadomości, korzysta z aplikacji przypominających o przyjęciu tabletki, prowadzi wideo rozmowy z rodziną, dokumentuje ważne chwile na zdjęciach, korzysta z portali społecznościowych. Zarówno system iOS jak i Android umożliwiają dostosowanie funkcji telefonu do indywidualnych potrzeb użytkowników – m.in. na zainstalowanie większych, przejrzystych czcionek czy skorzystanie z nakładek upraszczających interfejs. Wyświetlacze OLED, AMOLED i Super AMOLED zapewniają z kolei czysty, odpowiednio jasny obraz. Warto zwrócić uwagę także na parametry takie jak: wodoodporność i pyłoodporność smartfona, wyświetlacz zabezpieczyć specjalną folią chroniącą przez rysami, a także zainwestować w solidną obudowę lub poręczne etui – tak zabezpieczony telefon nie ulegnie uszkodzeniu nawet w przypadku upadku czy pozostawienia przez nieuwagę na dłuższy czas na przykład w ogródku – radzi Karolina Tarnowska.

Starsze osoby przyzwyczajone do tradycyjnych telefonów z klawiaturą również znajdą coś dla siebie. Dedykowane amatorom klasycznych modeli telefony posiadają duże, wygodne przyciski i kontrastowe wyświetlacze. Dodatkowe atuty tego typu sprzętów to wyjątkowo mocna bateria, ergonomiczna obudowa oraz specjalny przycisk bezpieczeństwa, którego naciśnięcie powoduje wykonanie połączenia pod wskazany numer.

Ułatwienie codziennych czynności

Pragmatyczni seniorzy z pewnością docenią również sprzęty, które ułatwią im wykonywanie codziennych obowiązków. Wybór jest bardzo szeroki – od inteligentnych ekspresów do kawy i stacji parowych, aż po czytniki e-booków i tablety.

– Starsze osoby zasługują na to, aby móc jak najwięcej odpoczywać i cieszyć się z codziennych przyjemności. Nie warto, aby seniorzy marnowali czas na żmudne sprzątanie mieszkania czy prasowanie - są sprzęty, które wykonają większość pracy za nich. Bestsellery tej kategorii produktów w ofercie NEONET to odkurzacze automatyczne sterowane pilotem, np. popularny iRobot Roomba czy seria Neato. Wystarczy jedno kliknięcie, aby włączyć robot sprzątający, a czas przeznaczony na porządki spędzić w fotelu z herbatą i tabletem lub czytnikiem e-booków. Czytnik to bardzo wygodna alternatywa dla tradycyjnych książek - ekran nie męczy oczu, a czcionkę można dowolnie powiększać w zależności od potrzeb. Co najważniejsze – dzięki czytnikowi w niewielkiej torbie zmieści się cała biblioteczka, której nie trzeba dźwigać w podróż na wakacje czy do sanatorium - mówi Karolina Tarnowska.

Technologie to istotny element naszego życia, warto zadbać o to, aby ułatwiały codzienne czynności, nie zaś wywoływały niepotrzebny lęk czy stres związany z ich użytkowaniem. Wystarczy odrobina cierpliwości oraz wsparcia od osób bardziej biegłych, pomocne mogą okazać się również książkowe poradniki czy krótkie filmy instruktażowe na YouTube.



[1] Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050.