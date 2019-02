Sklep internetowy NEONET w czołówce branży RTV/AGD według rankingu Opineo

Serwis Opineo.pl to platforma wspomagająca komunikację między klientami a markami. Dzięki niej konsumenci mogą zapoznać się z opiniami innych kupujących o sklepach internetowych, firmach czy produktach. Opinie te są wyjątkowo wiarygodne, ponieważ pochodzą wyłącznie od osób, które dokonały już zakupu w danym serwisie. Zebrane informacje Opineo co roku przedstawia w formie rankingu. W tym roku na potrzeby rankingu portal przeanalizował dane z ponad dwóch milionów wystawionych ocen. Pod uwagę zostały wzięte między innymi takie elementy jak szybkość realizacji zamówienia, poziom obsług klienta czy jakość zapakowania przesyłki. Każdy z nich zostało ocenionych przez opiniujących w skali od 1. do 5. punktów. Warto dodać, że metodologia ta została pozytywnie zaopiniowana przez partnera merytorycznego raportu - firmę konsultingową Nielsen.

Bardzo cieszymy się z kolejnego wyróżnienia. To potwierdza, że nasze wysiłki w doskonaleniu funkcjonalności sklepu i skupienie na polepszaniu doświadczeń zakupowych klientów przynoszą owoce. Nieustannie pracujemy, by zapewnić kupującym maksymalny komfort i wygodę. Dziękujemy za okazane nam zaufanie! -– mówi Łukasz Piech, Dyrektor Sprzedaży Internetowej.

Sklep internetowym NEONET funkcjonuje od 2015 roku i oferuje szeroki wybór produktów z takich kategorii jak RTV, AGD, IT czy GSM. Klienci docenili funkcjonalność sklepu już wcześniej – marka zajęła 4. miejsce w rankingu Koszyk Roku 2018 w klasyfikacji ogólnej oraz 2. miejsce w swojej branży. NEONET co roku otrzymuje również nagrody z dziedziny obsługi klienta - Złoty Laur Konsumenta czy Gwiazdę Jakości Obsługi.