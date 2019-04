NEONET z Laurem Konsumenta Grand Prix

Laur Konsumenta to nagroda, która jest przyznawana markom i produktom na podstawie plebiscytu organizowanego wśród klientów. Proces ten jest prowadzony dwutorowo. W pierwszej kolejności konsumenci głosują za pośrednictwem ankiet dostępnych na wybranych stronach internetowych (od dużych portali takich jak Yahoo.com po wyspecjalizowane strony takie jak psxextreme.info), a następnie są przeprowadzane dodatkowe rozmowy telefoniczne. Firmy i produkty, które zdobędą największą liczbę pozytywnych ocen klientów zostają nominowane do nagród w kilku kategoriach. Laureci, którzy zdobędą wyróżnienie trzykrotnie uzyskają nagrodę Grand Prix. Właśnie taką zdobył w tym roku NEONET.



- Cieszymy się z tego wyróżnienia. Jest to już trzecie potwierdzenie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, jakie otrzymaliśmy w tym roku, a to dopiero pierwszy kwartał! - mówi Bartosz Piotrowski, Dyrektor Sprzedaży Omnichannel NEONET. - Klienci oceniając nas wysoko w rankingu Opineo, czy Programie Jakość Obsługi, a teraz także w plebiscycie Laur Konsumenta docenili nasze usługi świadczone zarówno przez sklep internetowy, jak i te oferowane przez nasze sklepy stacjonarne. Nasze działania koncentrują się wokół zapewnienia klientom spójnego i wygodnego doświadczenia niezależenie od kanału sprzedaży. Działamy omnichannel i takie nagrody potwierdzają, że przyjęta strategia przekłada się na realne podnoszenie komfortu procesu zakupowego. - dodaje.

Sieć sklepów stacjonarnych NEONET funkcjonuje od ponad 15 lat, sklep internetowy od 4 lat. Marka jest rozpoznawalna szczególnie w miejscowościach do stu tysięcy mieszkańców, ale swoją obecność zaznacza również w internecie. Pod koniec zeszłego roku za sklep przyjazny klientom została doceniona wyróżnieniem Koszyk Roku. Sklepy stacjonarne NEONET i świadczone przez nie usługi były wielokrotnie nagradzane między innymi takimi wyróżnieniami jak Gwiazda Jakości Obsługi czy QI Najwyższa Jakość Quality.