NEONET Solidnym Pracodawcą Roku 2018

Kapituła programu Solidny Pracodawca wyłania laureatów na podstawie szeregu kryteriów, między innymi takich jak: jakość zatrudnienia, relacje z mediami czy działania CSR. Otrzymanie tytułu determinuje także szereg aktywności HR-owych: system motywacyjny, terminowość wypłat, warunki pracy oraz opinie o firmie.

– Jesteśmy dumni, że NEONET został doceniony jako pracodawca dbający o swoich pracowników. Silną, konkurencyjną markę można tworzyć tylko odpowiednio dbając o swój zespół. Naszym współpracownikom na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej nie brakuje motywacji i zapału do codziennej pracy. Wysoka jakość obsługi klientów NEONET została już nagrodzona Gwiazdą Jakości Obsługi, Diamentem Forbesa oraz w plebiscycie Laur Konsumenta czy w rankingu Opineo. Po raz kolejny doceniono nasze inicjatywy HR-owe i employer brandingowe. Na co dzień staramy się jak najlepiej dbać o naszych pracowników, ponieważ wiemy, że znaczące sukcesy to zawsze efekt pracy zespołu – mówi Magdalena Łącz.

NEONET stawia przede wszystkim na otwartą komunikację oraz współpracę na jasnych zasadach. Budowane zespoły są zgrane, a integracji sprzyjają wspólne wyjścia czy imprezy integracyjne – ważny element życia firmowego. Pracownicy znają możliwe ścieżki rozwoju kariery oraz kryteria awansów. Regularnie przeprowadzane są także rekrutacje wewnętrzne uwzględniające kompetencje i potrzebę rozwoju zatrudnionych osób. Cyklicznie odbywają się szkolenia oraz wydarzenia branżowe, poszerzające wiedzę i kompetencje miękkie pracowników.

– W NEONET możemy pochwalić się licznym gronem pracowników z kilkunastoletnim stażem: otrzymujemy od nich pozytywny feedback dotyczący nowowprowadzanych rozwiązań HR-owych, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do dalszych działań w tym obszarze. Tytuł Solidnego Pracodawcy tylko potwierdza, że warto u nas pracować – mówi Magdalena Łącz.