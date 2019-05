W segmencie prezentów dla dzieci, nie tylko tych wręczanych z okazji komunii świętej, od jakiegoś czasu dominują urządzenia elektroniczne. W przypadku jednak tak znaczącej okazji są to sprzęty nieco droższe niż te wybierane na przykład jako prezenty urodzinowe. Wśród tych pierwszych dominują tablety, konsole, drony, laptopy oraz smartfony i smartwatche. Jak przyznają specjaliści - szczególnie dwie ostatnie kategorie cieszą się dużym zainteresowaniem.

- Rzeczywiście urządzenia IT i GSM oraz te typowo służące rozrywce, takie jak drony czy konsole są w maju bardzo chętnie wybierane przez klientów. Potwierdzają to historyczne dane rynkowe. To w tych kategoriach dynamika sprzedaży jest największa – mówi Alicja Jankowska, Junior Marketing Category Manager NEONET. – Największe wzrosty notują smartfony i smartwatche. Nie mówimy tu wyłącznie o maju, ale o ujęciu całorocznym. Zwłaszcza inteligentne zegarki zawładnęły sercami Polaków, notując kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w statystykach sprzedaży w ujęciu rok do roku – dodaje.

Wygląda na to, że tradycyjne modele zegarków zostaną teraz zastąpione przez swoje nowoczesne wersje. Trend ten rozwijają sami producenci, oferując sprzęt z kolejnymi ciekawymi funkcjonalnościami czy modele przeznaczone dla konkretnych grup klientów np. specjalnie dla najmłodszych. Jak natomiast wytłumaczyć popularność smartfonów? Wynika ona głównie z faktu, że telefony pełnią dziś wiele funkcji i są zdolne zastąpić inne popularne dotychczas sprzęty. Chodzi tu przede wszystkim o urządzenia do nawigacji, aparaty fotograficzne i również – w coraz większym stopniu – tablety. Smartfony są coraz inteligentniejsze, szybsze i wyposażone w lepsze podzespoły (co nie jest bez znaczenia na przykład w fotografii). Posiadanie takiego urządzenia jest dla konsumentów wygodne i oszczędne zarazem. Jak podają eksperci NEONET - w okresie majowym Polacy najchętniej sięgają po telefony ze średniej półki oraz po droższe tak zwane flagowce, a więc najważniejsze, kluczowe dla danego producenta produkty.

Jest jeszcze jedna kategoria produktów, o której nie wolno zapomnieć omawiając popularne prezenty komunijne. Jest nią gaming, czyli konsole, laptopy, komputery stacjonarne oraz urządzenia peryferyjne. 9 lat to wiek, w którym dzieci zaczynają poważniej interesować się grami, a co za tym idzie ich oczekiwania wobec sprzętów wzrastają. To kategoria produktów, która cieszy się dużą popularnością w okresie majowym, mimo to pozostaje w tyle za smartfonami.

Produkty z RTV, IT i GSM są wyjątkowo chętnie wybierane przy okazji komunii już od kilku lat. Trend ten nie zmienia się, a jak przekonują eksperci – wręcz się umacnia. Czy to koniec klasycznych zegarków z obowiązkowym grawerem z tyłu? Nie, to po prostu zmiana formy. Nowoczesne smartwatche z powodzeniem nawiązują wyglądem do swoich pierwowzorów, a dedykacja, którą wygrawerujemy również na smartwatchach, z pewnością sprawi, że prezent będzie wyjątkowy.