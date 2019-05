5 przykazań slow fashion

Początki slow fashion sięgają 2007 roku, kiedy na łamach magazynu „The Ecologist” doktor Kate Flasher ogłosiła trzy główne postulaty ruchu: kupowanie produktów dobrej jakości, czystych (czyli takich, których produkcja nie wyrządza szkody środowisku i uczciwych (w kwestii stosunku jakości do ceny). Musiała minąć jednak dekada, by ta idea zakorzeniła się świadomości konsumentów. Jak wdrożyć postulaty slow fashion w codziennym życiu?

1. Mniej znaczy więcej

Ruch slow w modzie to świadomy wybór – minimalizm zakupowy i wybieranie jedynie najpotrzebniejszych i wysokiej jakości ubrań, które posłużą na lata. Najpotrzebniejszych, nie znaczy nudnych, ale takich, z których można tworzyć unikalne stylizacje.

2. Jakość to inwestycja

Slow fashion stoi w kontrze do ciągłej pogoni za ubraniami z najnowszych kolekcji. W myśl trendu slow, jednorazowy wydatek na jakościowe ubrania to oszczędność na przestrzeni miesięcy i lat. Warto inwestować w produkty dobrego gatunku, bo dzięki wartościowym materiałom, długo zachowują swój nieskazitelny wygląd.

3. Kochaj, szanuj i pielęgnuj

By można było cieszyć się ubraniami jak najdłużej, wymagają one odpowiedniej pielęgnacji. Coraz popularniejsze są pralki łączące aktywną pianę z wodą i powietrzem oraz programem prania w niskich temperaturach. Dzięki tym funkcjom nie niszczą one delikatnych tkanin. Dużym zainteresowaniem cieszą się także stacje parowe, które umożliwiają bezpieczne, szybkie i łatwe prasowanie ubrań. Warto również zaopatrzyć się w parownicę. Zaletą tych urządzeń jest usuwanie zagnieceń ze wszystkich rodzajów tkanin, również tych delikatnych oraz elementów dekoracyjnych (np. cekiny, brokaty, ćwieki). Parownica do ubrań pomoże również odświeżyć ubranie i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, a jej niewielki rozmiar, sprawia, że możemy używać jej zarówno w domu jak i w podróży - tłumaczy Magdalena Ziętek-Sajkowska z Neonet.

4. Drugie życie ubrań

Istnieje wiele możliwości, żeby podarować ubraniom drugie życie, bez szczególnego wysiłku, a z dozą ogromnej satysfakcji. Niepotrzebne już ubrania możemy „przerobić” na nowszy model, oddać komuś znajomemu, sprzedać czy przekazać potrzebującym. Coraz bardziej popularne stają się też, inspirowane kulturą zachodnią, wyprzedaże garażowe oraz wymiany odzieży. Slow Fashion to także ubrania z drugiego obiegu po renowacji czy czyszczeniu. Na naszych targach Slow Fashion wyróżniają się strefy vintage, gdzie można znaleźć unikatowe produkty, często w pojedynczych egzemplarzach, co zwiększa zainteresowanie nimi wśród kupujących. Przeprowadzane są także zbiórki ubrań, które przekazujemy do banku ubrań lub do recyklingu – wyjaśnia Piotr Kubinowski, Partner Grupy Slow.

5. Dobre, bo polskie

Przy wyborze ubrań, warto mieć poczucie, że polski przemysł odzieżowy to tysiące miejsc pracy nie tylko w sektorze produkcji, ale także w logistyce, komunikacji czy sprzedaży. Materiały pochodzące od polskich dostawców wyróżniają się dobrą jakością. Lokalni projektanci często dbają o to, żeby ich ubrania pochodziły z recyklingu (ponownego wykorzystania surowców) oraz były produkowane według zasad Sprawiedliwego Handlu, z materiałów przyjaznych środowisku. Inwestujemy w lepsze produkty, które nie zawsze są najtańsze, ale wydając więcej pieniędzy dokładnie sprawdzamy, co jest na ich metce (materiał i miejsce produkcji) – mówi Piotr Kubinowski.

Przekaz slow fashion jest prosty – nie trzeba kupować więcej ubrań niż potrzebujemy. Przejście na modowy tryb „slow” wymaga trochę refleksji, zwiększenia świadomości swoich potrzeb i oczekiwań, jednak według ekspertów to zmiana na lepsze, która chroni środowisko, daje dużo satysfakcji oraz pozwala wiele zaoszczędzić – czasu i pieniędzy.

------------------------------------------------------

[1] Eurostat

[2] Pulse of The Fashion Industry, Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group