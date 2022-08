Sieć NEONET z nowym punktem w Grodzisku Mazowieckim

Sieć NEONET to polska firma składająca się z prawie 300 sklepów stacjonarnych oraz dwóch platform e-commerce: neonet.pl i neo24.pl. W swoich działaniach ekspansyjnych sieć NEONET skupia się na dotarciu z ofertą elektroniki użytkowej do mieszkańców miast poniżej 200 tys. Pojawienie się nowego sklepu NEONET w Grodzisku Mazowieckim jest odpowiedzią na potrzeby zakupowe mieszkańców miasta. Wielkie otwarcie nowego obiektu zaplanowano na 26 sierpnia.

NEONET w nowym parku handlowym Retalia

Sklep sieci NEONET w Grodzisku Mazowieckim mieści się w nowo powstałym parku handlowy Retalia, przy ulicy Rzemieślniczej 22. Obiekt został wybudowany w atrakcyjnej lokalizacji – tuż przy głównej arterii miasta, ulicy Królewskiej, sąsiadując jednocześnie z drogą wojewódzką nr. 719. Taka lokalizacja zapewnia dogodny i szybki dojazd mieszkańcom Grodziska oraz okolicznych rejonów. Retalia jest obecnie największym punktem handlowy w mieście. Poza salonem NEONET znajdą się tam m.in. Tedi, Martes Sport, Sinsay, House, Dealz, Rossmann, Kakadu czy Deichmann. Z obiektem sąsiaduje również stacja paliw Orlen, placówka pocztowa czy popularne markety Aldi, Biedronka i Lidl.

Na co mogą liczyć odwiedzający nowy elektromarket?

Salon NEONET w Grodzisku Mazowieckim wyróżnia przede wszystkim nowoczesna powierzchnia handlowa, o metrażu ok 450 mkw. Punkt dostoswany został wystrojem oraz funkcjonalnością do najnowszych standardów sieci, co przełoży się na komfort dokonywania zakupów. Park handlowy Retalia zapewnia klientom również przestronny parking, liczący 100 miejsc postojowych. W salonie będzie można odebrać zamówienia złożone online nawet w ciągu 1h. NEONET w Grodzisku Mazowieckim będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, a w niedziele handlowe 10-18.

- Sklep NEONET w Retalii jest pierwszym punktem naszej sieci w Grodzisku Mazowieckim. Niezwykle dogodna lokalizacja to niewątpliwy atut, który z pewnością docenią klienci z całego miasta oraz jego rejonu, jak i mieszkańcy tutejszego, największego w Grodzisku osiedla. Również niezmotoryzowani klienci bez problemu dotrą tu na zakupy, ponieważ obiekt jest komfortowo skomunikowany, dzięki połączeniu liniami autobusowymi 16 i 17. Wierzę, że Retalia stanie się popularną bazą wypadową na codzienne zakupy - mówi Przemysław Stępień, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.

Rozwijając swoją sieć, NEONET dba także o środowisko naturalne, jednocześnie zachęcając klientów do ekologicznych rozwiązań. Firma jako pierwsza na rynku elektromarketów wprowadziła we wszystkich swoich sklepach w pełni biodegradowalne torby na zakupy z biopolimeru ze skrobi ziemniaczanej. Po wyrzuceniu ich do pojemnika z bioodpadami, już po 45 dniach rozkładają się one na biomasę.

Atrakcje dla kupujących w dniu otwarcia

W dniu otwarcia kupujący mogą liczyć na liczne promocje m.in. rabat 50% na drugi produkt AGD do zabudowy, bon 65 zł za każde wydane 500 zł na dowolne telewizory czy 15% zniżki na laptopy, ekspresy oraz odkurzacze. Dodatkowo zakupy klientom umili profesjonalny barista, który przez cały dzień będzie serwował aromatyczną kawę Lavazza. Z kolei Ci, którzy wezmą udział w ankiecie przygotowanej przez markę, otrzymają paczkę z ekologicznymi gadżetami. NEONET nie zapomniał też o najmłodszych odwiedzających – na pierwsze 100 dzieci czekają zestawy z upominkami szkolnymi, zawierające m.in. piórnik z logo marki, blok rysunkowy, zeszyt, długopis oraz kredki.