NEONET otwiera nowy sklep w Kłodzku

Pierwszy salon NEONET w Kłodzku będzie charakteryzować się nowoczesnymi aranżacjami i szeroką gamą asortymentu, a jego powierzchnia handlowa wyniesie aż 518 mkw. Dotychczas najbliższy punkt sieci znajdował się w oddalonym o ok. 60 km Wałbrzychu. Elektromarket mieści się w parku handlowym przy ulicy Letniej 4, w wygodnej lokalizacji względem centrum miasta. W pobliżu obiektu biegną drogi krajowe 33 i 8, co zapewnia również wygodny dojazd. Na zakupy do parku handlowego mieszkańcy Kłodzka dojadą komunikacją miejską, a zmotoryzowani klienci będą mogli skorzystać z 161 miejsc parkingowych, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnością i 6 dla dużej rodziny. W nowo wybudowanym punkcie handlowym dostępne będą również sklepy innych marek, takich jak Aldi, Rossmann, Martes Sport czy Sinsay.

Nowy salon NEONET będzie także realizował zamówienia ze sklepu online – poprzez system „odbiór za godzinę”. Sklep będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9-20, a także w niedziele handlowe w godzinach 10-18.

- Otwarcie salonu NEONET w Kłodzku będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców, ponieważ najbliższy punkt sieci dotychczas znajdował się w oddalonym o około 60 km Wałbrzychu. Nowy salon będzie dostosowany do naszych najnowszych standardów. Kupujący będą mieć również możliwość skorzystania z opcji odbioru zamówień online nawet za godzinę, a także z najlepszej obsługi naszych doradców klienta – tłumaczy Magdalena Mazurek-Krysiak, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.

Atrakcje i promocje w dniu otwarcia

Dla mieszkańców została przygotowana gazetka promocyjna z niższymi cenami na wybrane produkty. W dniu wielkiego otwarcia NEONET rozda 50 bonów rabatowych na zakupy, dla pierwszych 10 klientów o wartości 100 zł, podczas gdy na kolejnych 40 będą czekać bony na kwotę 50 zł. Natomiast 100 klientów, którzy dokonają zakupu dużego AGD lub telewizora powyżej 40 cali, usługa transportu z wniesieniem w granicach miasta wyniesie tylko złotówkę. Podczas wydarzenia na kupujących czekać będzie także aromatyczna kawa oraz paczki z ekologicznymi gadżetami od sieci.