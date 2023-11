NEONET dostępny dla Klientów odwiedzających Pasaż Kępiński!

Jeszcze bliżej Klientów!

Sklep będzie częścią nowopowstałego Pasażu Kępińskiego - parku handlowego znajdującego się przy głównym wjeździe do Kępna. Tym samym dołączy do grona takich marek jak: Lidl, Rossmann, Pepco, Dealz, Sinsay, CCC, które również znajdą się w tej lokalizacji. Dla zmotoryzowanych Klientów jest to miejsce z dobrym i szybkim dojazdem. Z myślą o nich powstało 400 miejsc parkingowych. Nowy sklep wyróżnia się powierzchnią aż 680 m2 zaprojektowanych tak, aby umożliwić odwiedzającym swobodne poruszanie się między strefami produktowymi. Dzięki temu Klienci będą mogli lepiej zapoznać się między innymi ze specyfikacją poszczególnych produktów.

Naszą misją jest zapewnienie Klientom pełnego komfortu podczas zakupów. Dlatego cieszymy się, że możemy otworzyć kolejny sklep w tym rejonie. Do tej pory mieszkańcy chcący zrobić zakupy w naszej sieci udawali się do oddalonego o 16 km Wieruszowa. Jesteśmy przekonani, że nasz nowy sklep będzie spełniał wszystkie potrzeby. Od obsługi na najwyższym poziomie, po atrakcyjne oferty i najlepsze promocje. Otwarcie sklepu w Pasażu Kępińskim jest częścią naszej strategii rozwoju, chcemy zapewnić naszym Klientom to co najlepsze - mówi Radosław Jakociuk, Wiceprezes Zarządu NEONET ds. Sprzedaży.

Nowy sklep będzie czynny dla Klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w niedziele handlowe od 9 do 19.

Bony na zakupy i wiele promocji

Z okazji wielkiego otwarcia przygotowano wiele atrakcyjnych promocji, między innymi 50 bonów. Pierwszych dziesięciu Klientów otrzyma bon o wartości 100 zł, a na kolejnych czterdziestu kupujących będzie czekał bon o wartości 50 zł. Dodatkowo dla odwiedzających przygotowano wyjątkową promocję sprzętu AGD do zabudowy – Drugi produkt 50% taniej. W sklepie odbędzie się prezentacja ekspresu do kawy SIEMENS połączona z degustacją dla Klientów. W dniach otwarcia zadbano również o rabat dla lokalnych mieszkańców. 100 pierwszych osób chcących dokonać zakupu dużego AGD lub telewizora powyżej 40 cali, otrzyma transport z wniesieniem w cenie 1 zł.