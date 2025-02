x-kom przejmuje 51% udziałów Neonetu

Co oznacza przejęcie 51% udziałów?

Neonet nie jest już konkurentem x-komu – teraz to część jednej grupy. Warunki umowy inwestycyjnej zostały spełnione, w tym uzyskanie niezbędnych zgód antymonopolowych oraz zatwierdzenie układu z wierzycielami Neonetu.



Wzmacniamy współpracę



Docelowo, w ramach całej grupy, będziemy dążyć do synergii, m.in. w obszarze polityki zakupowej, obsługi zamówień oraz newralgicznych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania biznesu, obszarów front i back office. Te działania mają na celu poprawę warunków handlowych i zwiększenie konkurencyjności obu marek.

Dzięki temu będziemy mogli efektywniej zarządzać ofertą i sprzedażą, a także obniżyć koszty operacyjne. Naturalnym kierunkiem rozwoju Neonetu będzie rozbudowa oferty IT i GSM zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, co stanie się możliwe dzięki know-how x-komu.

Dodatkowo członkowie zarządu x-komu mogą teraz zasiadać w zarządzie Neonetu, mając decydujący wpływ na kierunek jego rozwoju. Wybrani menedżerowie będą mogli jednocześnie zarządzać połączonymi zespołami obu spółek, co ułatwi wymianę wiedzy i dostosowanie oferty do oczekiwań klientów.



Nasze cele



W najbliższych miesiącach skupimy się na zwiększeniu udziału w sprzedaży internetowej i stacjonarnej. Wierzymy, że powyższe działania – wykorzystanie najlepszych rozwiązań, jakie mamy sobie nawzajem do zaoferowania oraz ścisła współpraca połączonych zespołów przywrócą rentowność i siłę marki Neonet w ciągu najbliższych miesięcy.