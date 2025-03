Neonet wchodzi do gry! Nowy sponsor strategiczny Rakowa Częstochowa

Neonet i Raków – razem dla kibiców i lokalnych społeczności

Neonet to ogólnopolska marka, która dociera do szerokiego grona odbiorców, dlatego partnerstwo z jednym z topowych klubów piłkarskich w kraju było naturalnym wyborem. Zwłaszcza, że piłka nożna to sport, który jednoczy miliony Polaków.

„Dzięki tej współpracy Neonet jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność w świadomości fanów piłki nożnej w całej Polsce, a Raków zyska stabilne wsparcie na drodze do kolejnych sukcesów. Piłka nożna to nie tylko sport – to emocje, pasja i poczucie wspólnoty, które są dla nas równie ważne i którymi kierujemy się na co dzień. Chcemy pokazać, że wspólne zaangażowanie w lokalne społeczności może łączyć fanów, klub i biznes. To partnerstwo jest także szansą na lepszą komunikację z kibicami – Neonet zyskuje dodatkową przestrzeń na promocję swoich ofert, docierając do nich w ich naturalnym środowisku” ~ Mariusz Szałaj, prezes Neonet.

„Cieszymy się, że możemy powitać na naszym pokładzie kolejną markę z grupy x-kom i wesprzeć jej rozwój, tak jak dostarczamy wartość dla wszystkich naszych partnerów i sponsorów. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi ze współpracy z mocnym graczem powiązanym z technologią i nowoczesnym handlem, ponieważ naszym celem jest zawsze być liderem w każdym aspekcie. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się zrealizować wiele udanych projektów, a marka Neonet ponownie nabierze blasku na polskim rynku.” ~ Piotr Obidziński, prezes zarządu Raków Częstochowa.

Obie organizacje wierzą w siłę lokalnych społeczności i chcą aktywnie je wspierać. Klub od lat angażuje się w rozwój młodych talentów poprzez Projekt Klubów Filialnych i Małą Akademię Rakowa, a Neonet zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii zarówno w dużych, jak i mniejszych miejscowościach.

Gdzie zobaczymy logo Neonet?

Partnerstwo z jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w Polsce zapewni Neonetowi szeroką ekspozycję. Logo marki pojawi się w kluczowych miejscach:

Stroje piłkarzy – logotyp Neonet zastąpi znak komputerów G4M3R na tylnej części spodenek zawodników Rakowa.

– logotyp Neonet zastąpi znak komputerów G4M3R na tylnej części spodenek zawodników Rakowa. Bandy reklamowe na stadionie – interaktywne bandy umożliwią dostosowywanie komunikatów do aktualnych kampanii i wydarzeń.

– interaktywne bandy umożliwią dostosowywanie komunikatów do aktualnych kampanii i wydarzeń. Ścianki wywiadów i media społecznościowe – Neonet będzie obecny w przestrzeniach komunikacji sportowej, docierając do kibiców nie tylko na stadionie, ale także online.

Neonet zadebiutuje w hicie Ekstraklasy

Logotyp Neonet po raz pierwszy pojawi się na spodenkach piłkarzy Rakowa 16 marca podczas hitowego starcia z Legią Warszawa w 25. kolejce Ekstraklasy. To jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu, a dla Neonetu – początek nowego rozdziału w świecie sportu. Spotkanie odbędzie się na stadionie Rakowa przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.