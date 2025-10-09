Nowa strefa Neonet w CH Reduta jest już otwarta
Zupełnie nowa i unikatowa strefa Neonet jest już otwartta i znajduje się tuż przy salonie x-komu w CH Reduta w Warszawie.
2025-10-09, 15:41

Pierwszy taki salon Neonet w Polsce 

Nowy salon Neonet, sąsiadujący z x-komem, wyróżnia się na  tle bezpośredniej konkurencji unikalną prezentacją produktów RTV i AGD. Zamiast tradycyjnych półek, klienci zobaczą w nim przestrzeń przypominającą prawdziwą kuchnię oraz salon, gdzie urządzenia funkcjonują dokładnie tak, jak w domowym zaciszu. 

Takie podejście pozwala klientom lepiej wyobrazić sobie, jak produkty sprawdzą się w ich własnych wnętrzach oraz jak działają w rzeczywistości. To pierwszy tego typu salon Neonet w Polsce, w którym technologia spotyka się z codziennością. 

Neonet Reduta salon tv

Strefa AGD w Neonet Reduta

AGD od ręki i z dostawą w ciągu doby 

Salon oferuje nie tylko możliwość przetestowania urządzeń RTV w domowej aranżacji, ale także zakupu od ręki produktów małego AGD i dostawę dużego AGD na terenie Warszawy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.  

Kolejne salony Neonet już wkrótce 

Grupa x-kom pracuje nad tym, aby następne tego typu miejsca pojawiały się w kolejnych lokalizacjach w Warszawie oraz innych miastach Polski. 

