Grupa x-kom uruchamia sprzedaż robotów humanoidalnych

Zaawansowane roboty do edukacji, badań i prezentacji

Nowe roboty wykorzystują sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i precyzyjne układy mechaniczne. Oferują gotowe sekwencje ruchów, a jednocześnie pozwalają użytkownikom samodzielnie je programować. Modele Unitree Go2 Air, Go2 Pro oraz MagicDog Pro zapewniają wysoką mobilność, stabilizację i duże możliwości programistyczne, dzięki czemu sprawdzą się w edukacji, rozrywce, prezentacjach i pracach badawczych. Humanoidalne Unitree G1 Basic i G1 Edu-U2 odzwierciedlają ludzką motorykę, a ich systemy LIDAR i kamery głębi umożliwiają precyzyjną analizę otoczenia.

robot Unitree na tle logo x-kom

Roboty bliżej użytkowników

Wprowadzenie robotów do sprzedaży to ważny etap w upowszechnianiu technologii, która dotąd była zarezerwowana głównie dla uczelni i laboratoriów. Grupa x-kom jako pierwsza w kraju oferuje tak kompleksowy zestaw urządzeń.

W sprzedaży mamy dwa modele humanoidalne firmy Unitree oraz trzy modele robotów-psów: dwa od Unitree i jeden od MagicLab. Wprowadzamy roboty do oferty, bo wierzymy, że technologia powinna być dostępna dla każdego – po prostu. Tak jak kiedyś smartfony były nowinką, a dziś są codziennością, tak teraz chcemy zrobić krok dalej. Dzięki x-komowi zaawansowana robotyka może trafić do szkół, firm i domów. Naszą misją jest oswajanie przyszłości i sprawianie, by stała się częścią teraźniejszości.

– Michał Świerczewski, prezes grupy x-kom

Do kogo skierowana jest oferta robotów

Nowa kategoria robotów jest skierowana do placówek edukacyjnych poszukujących nowoczesnych metod nauczania programowania i AI, do firm i instytucji realizujących projekty prezentacyjne oraz R&D, a także do entuzjastów technologii zainteresowanych wykorzystaniem robotów we własnej przestrzeni.

Zbiór informacji o robotach w ofercie x-kom

Pokazy robotów w salonach Neonet i x-kom

W najbliższych tygodniach klienci będą mogli zobaczyć część robotów na żywo w wybranych lokalizacjach grupy x-kom.

Humanoidalny robot Unitree

  • Warszawa, CH Reduta – od 2 do 10 grudnia (wspólna lokalizacja x-kom i Neonet)
  • Katowice, Silesia City Center – od 13 grudnia, podczas otwarcia nowego salonu x-kom

Robot czworonożny MagicLab
Ekspozycja rozpocznie się 28 listopada w salonach x-kom w:

  • Warszawie (CH Reduta),
  • Krakowie (CH Bonarka),
  • Wrocławiu (Pasaż Grunwaldzki),
  • Częstochowie (Galeria Jurajska) – do 10 grudnia,
  • Katowicach (Silesia City Center) – od 13 grudnia.

Klienci będą mogli sprawdzić, jak urządzenia działają i jakie oferują możliwości. Informacje o kolejnych prezentacjach i wydarzeniach będą pojawiać się na bieżąco.

