Black Friday: markowe produkty w niższych cenach?

W pierwszej połowie 2020 r. w sklepach zaobserwowano o 15 proc. mniej promocji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku[1]. Priorytetem większości Polaków było zaopatrzenie się w artykuły pierwszej potrzeby. Jednak z badań wynika, że prawie jedna czwarta Polaków wyczekuje Black Friday, aby nabyć uprzednio upatrzone produkty i usługi[2], a 52 proc. ankietowanych, mimo pandemii, nie zmieniło swojego podejścia do wydawania pieniędzy[3]. Co więcej, 6 na 10 badanych Polaków będzie śledziło czarnopiątkowe oferty, które pojawią się w ich skrzynce mailowej[4].

W tym roku wśród najpopularniejszych kategorii produktów znajdą się m.in.: elektronika użytkowa (65 proc.) oraz sprzęt AGD (28 proc.)[5]. Analitycy prognozują też, że na koniec roku hitami sprzedażowymi mogą być suszarki do odzieży, konsole do gier oraz ekspresy do kawy[6]. Produkty te już teraz oferowane są przez popularne sieci RTV/AGD. Niektóre z nich, z okazji Black Week, przecenione są nawet o 80 proc.

– Promocyjna cena produktu to nie wszystko – klientom zależy dziś przede wszystkim na jakości. Dlatego w tym roku w NEONET oferujemy z okazji Black Friday produkty wielu uznanych marek, oferujących rozwiązania technologiczne z najwyższej półki – mówi Piotr Gendek, Dyrektor Dywizji Zarządzania Produktami Nowych Technologii w NEONET.

Marki, których produkty w niższych cenach już teraz można znaleźć w NEONET to m.in. telewizory smart i akcesoria od Samsunga, LG czy Sony. Osoby poszukujące nowych smartfonów będą mogły skorzystać z promocji na modele Xiaomi czy Samsunga, Oppo czy Realme. Z przecen na ekspresy De'Longhi lub Siemens zadowoleni będą fani dobrej kawy, a rodziny poszukujące nowych laptopów do nauki albo pracy zdalnej mogą przyjrzeć się markom takim jak Lenovo czy HP.

Zakupowemu szaleństwu sprzyja fakt, że klienci NEONET mogą skorzystać z wygodnej opcji odroczenia płatności aż do wiosny. Oferta obejmująca aż do 30 rat 0% z odroczeniem spłaty, dotyczy każdego produktu promocyjnego o wartości min. 100 zł. Spłata pierwszej raty następuje po czterech miesiącach od daty zakupu.

– Blisko 40 proc. klientów szacuje, że kupując podczas wyprzedaży, oszczędza nawet 30-40 proc. środków[7]. Nie dziwi więc fakt, że Black Friday cieszy się tak ogromną popularnością. Tegoroczny „czarny piątek” w NEONET będzie stanowić nie lada gratkę dla fanów elektronicznych gadżetów. W naszej sieci dostępne będą świetne promocje na produkty takich marek, jak Xiaomi, Samsung, czy Huawei – podsumowuje Łukasz Słoma, Senior Category Manager w NEONET.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że w tym roku Black Friday w znacznej mierze przeniesie się do sieci. Już blisko 72 proc. Polaków deklaruje, że kupuje produkty online[8]. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, sieć NEONET proponuje wygodne zakupy bez wychodzenia z domu za pośrednictwem e-salonu neonet.pl. Warto wspomnieć, że zakupy na neonet.pl zostały docenione przez polskich konsumentów. To właśnie na podstawie ich opinii portal Ceneo.pl przyznał marce nagrodę Zaufany Sklep 2020.

