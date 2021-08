Sklep NEONET w Nysie z nowym adresem

To już kolejne otwarcie sklepu NEONET w tym roku. Od stycznia sieć otworzyła już 7 nowych placówek w całej Polsce. Relokacja salonu w Nysie wpisuje się w konsekwentnie realizowany plan rozwoju sieci detalicznej marki NEONET – jednego z wiodących dostawców elektroniki domowej. Zgodnie z hasłami przewodnimi kampanii telewizyjno-radiowej „Porozmawiajmy o dobrych ofertach” oraz „Mówisz? Masz”, firma gwarantuje profesjonalną obsługę oraz prosty proces zakupowy, z wygodnym odbiorem produktów w dowolnym sklepie stacjonarnym. W nowym punkcie NEONET w Nysie będzie dostępna opcja „odbiór za godzinę”, która umożliwi Klientom szybką realizację ich zamówień.

Nowa lokalizacja, nowe możliwości dla mieszkańców Nysy

Zmiana położenia sklepu w Nysie to dla mieszkańców przede wszystkim wiele praktycznych udogodnień. Nowy punkt został zlokalizowany w parku handlowym Vendo, oferującym mieszkańcom kompleksowe zakupy. W sąsiedztwie NEONET znajdują się takie marki jak m.in. Kik, H&M, Action, CCC, Lidl, Jysk, Martes Sport, Rossmann, a także punkty specjalistyczne takie jak apteka, optyk, ubezpieczalnia czy fryzjer.

Wraz ze zmianą lokalu, zwiększyła się również jego powierzchnia handlowa. Nowo otwarty NEONET posiada ponad 600 m² i jest obecnie największym sklepem w całej sieci marki. Na wyposażeniu punktu dostępna jest szersza oferta produktowa i technologiczna, z wszechstronną ekspozycją towarów dla kupujących, w praktycznej, dopasowanej aranżacji. W porównaniu z poprzednią lokalizacją do dyspozycji klientów będzie tu 3-krotnie większa liczba towarów.

- Ważnym udogodnieniem z punktu mieszkańców jest położenia sklepu blisko głównej, często uczęszczanej w Nysie drogi, a także duży, bezpłatny parking dla Klientów NEONET. Wcześniejsza lokalizacja oferowała tylko płatne miejsca, wzdłuż drogi, co nie było wygodne dla kupujących i co postanowiliśmy zmienić. Na plus przemawia również dopasowanie wejścia do sklepu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich, co wcześniej nie było możliwe – komentuje Damian Więczek, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.

Przy Vendo Parku znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej, więc mieszkańcy Nysy mogą dotrzeć do NEONET również transportem publicznym. Zmianie uległy też godziny otwarcia punktu, które zostały wydłużone. Zakupy w nowym sklepie NEONET będzie można zrobić w godzinach 9-21, natomiast w niedziele handlowe w godzinach 10-18.

Wyjątkowe atrakcje dla klientów

Podczas otwarcia sklepu w Nysie, nie zabraknie ciekawych atrakcji dla kupujących. Pierwszych 100 osób, które odwiedzą 26 sierpnia br. nowo otwarty punkt NEONET i zrobią zakupy, otrzymają powitalne bony rabatowe o wartości 100 zł i 50 zł. Na klientów czeka również promocja na transport wybranych sprzętów za 1 zł, a także dedykowana gazetka z ofertą specjalną. Sieć przygotowała także zabawę „Gra o Całość”, którą poprowadzi znana osobowość telewizyjna – Zygmunt Chajzer.

Aby wziąć udział w zabawie, należy wymyślić hasło reklamowe promujące markę NEONET. Autorzy 10 najbardziej pomysłowych sloganów zostaną zaproszeni do udziału w grze, która odbędzie się 26 sierpnia o 18:00 przed salonem w Nysie. Więcej informacji na temat zgłoszenia się do zabawy, można znaleźć na stronie neonet.pl.

​Podczas otwarć obu sklepów obowiązywać będą aktualne obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Klienci są zobowiązani do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk. NEONET apeluje o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi, respektowania zasady dystansu społecznego oraz zachęca do wyboru płatności bezgotówkowych.

NEONET to wiodąca polska sieć sprzedaży detalicznej, prowadząca niemal trzysta stacjonarnych sklepów w całej Polsce. Sieć prowadzi także obsługujący miliony użytkowników miesięcznie sklep online – neonet.pl.