Relokacja sklepu NEONET w Strzegomiu. Wielkie otwarcie już 3 marca!

Ogólnopolska sieć sprzedaży NEONET to już niemal 300 sklepów stacjonarnych oraz dwie platformy e-commerce - neonet.pl i neo24.pl. Relokacja punktu w Strzegomiu jest kolejnym krokiem w rozwoju firmy, która w swoich działaniach skupia się na dotarciu do klientów miast poniżej 200 tys. mieszkańców oraz zapewnieniu im najlepszej oferty z elektroniką użytkową.

Nowa lokalizacja – więcej udogodnień dla klientów

Dzięki relokacji salonu NEONET w Strzegomiu klienci sieci będą mogli skorzystać z wielu udogodnień. Zaletą nowej lokalizacji jest niewielka odległość sklepu od jednej z głównych ulic miasta oraz bliskie sąsiedztwo drogi krajowej numer 5, łączącej m.in. Bolków z Kostomłotami, Wrocław i Kamienną Górę. Mieszkańcy będą mogli również wygodnie dojechać do elektromarketu komunikacją miejską.

Kolejną zaletą umiejscowienia salonu NEONET w obiekcie handlowym Quick Park Strzegom, jest fakt, że klienci mają możliwość zrobienia kompleksowych zakupów w jednym miejscu. W pobliżu znajdują się m.in. markety Biedronka i Bricomarche, sklepy Jysk, CCC, Action oraz Kik, a także stacja benzynowa, apteka oraz restauracje. Na odwiedzających Quick Park Strzegom czeka dogodny parking, oferujący 70 miejsc postojowych.

- Przeniesiony z ulicy Ignacego Paderewskiego 6 salon został powiększony i odświeżony zgodnie z najnowszymi standardami marki. Atutem nowej lokalizacji jest z pewnością lokal o powierzchni aż 430 m², a także nowoczesna ekspozycja towarów. Dzięki temu mieszkańcy Zielonej Góry mają dostęp do bogatej oferty z elektroniką domową. Będzie to najnowocześniejszy punkt sieci NEONET w tej okolicy – komentuje Katarzyna Dąbrowska, Manager ds. otwarć sklepów w NEONET.

Sklep NEONET w Strzegomiu będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20, a w niedziele handlowe od 10 do 18. Klienci, będą mieli również możliwość złożenia zamówienia internetowego oraz odebrania go nawet w ciągu godziny.

Atrakcje dla kupujących

NEONET w dniu otwarcia nowego salonu w Strzegomiu, przygotował dla kupujących wyjątkowe promocje. Obniżki obejmą różne kategorie. Klienci mogą liczyć m.in. na rabat 50% na drugi produkt z kategorii AGD do zabudowy, soundbar za 1 zł przy zakupie wybranego telewizora 55 cali, czy też 15% zniżki na wszystkie odkurzacze i ekspresy z oferty.

Podczas wielkiego otwarcia NEONET w Strzegomiu, kupujący w dniach 3 i 4 marca będą mogli również napić się aromatycznej kawy Lavazza, serwowanej przez procesjonalnego baristę oraz poznać sekret idealnej kawy.

Bezpieczne zakupy

W związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas otwarcia sklepu obowiązywać będą aktualne obostrzenia. NEONET apeluje o noszenie wewnątrz sklepu maseczek, dezynfekcję rąk przed wejściem oraz zachowywanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi. Sieć zachęca także do wyboru płatności bezgotówkowych.