NEONET otworzył nowy sklep w Jabłonnie i relokował salon w Jastrzębiu-Zdrój

Ogólnopolska sieć sprzedaży NEONET liczy obecnie niemal 300 sklepów stacjonarnych oraz dwie platformy e-commerce - neonet.pl i neo24.pl. Otwarcie punktu w Jabłonnie oraz nowego salonu w Jastrzębiu-Zdrój to kolejny krok służący poprawie dostępności elektroniki użytkowej, także w miastach poniżej 200 tys. mieszkańców. Powstające elektromarkety są w pełni dostosowywane do najnowszych standardów sieci oraz odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Nowy salon w Jabłonnie

Sklep NEONET w Jabłonnie został zlokalizowany w parku handlowym przy ul. Akademijnej 34, przy drodze krajowej 61 w kierunku Warszawy. Dzięki wynoszącej aż 391 mkw powierzchni elektromarketu, klienci zyskają dostęp do szerokiej oferty produktów oraz nowoczesnych ekspozycji. Mieszkańcy miasta mogą dojechać do sklepu komunikacją miejską - liniami 723, 731 i L11, kursującymi średnio co 20 minut. Punkt NEONET w Jabłonnie otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 9-20. W sklepie dostępny będzie również odbiór zamówień online, nawet w ciągu 1 godziny od zakupu.

- Duża powierzchnia sklepu, przejrzysta ekspozycja produktów oraz najnowsze urządzenia elektroniczne pozwolą klientom na komfortowe i świadome zakupy. W nowym punkcie na kupujących czekać będą wykwalifikowani Doradcy, którzy z chęcią udzielą wszelkich informacji na temat produktów oraz dopasują rozwiązania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań – komentuje Marcin Zaborowski, Kierownik sklepu NEONET w Jabłonnie.

Relokacja elektromarketu NEONET w Jastrzębiu-Zdrój

Salon NEONET w Jastrzębiu-Zdrój został przeniesiony z ulicy Mazowieckiej 8 na ulicę Podhalańską 21 do „Parku Handlowego 7”. Nowy elektromarket posiada powierzchnię aż 545 mkw, co pozwoli na poprawę dostępności oraz zwiększenie ekspozycji produktów w punkcie stacjonarnym. Dla klientów dostępny będzie także przestronny parking liczący 140 miejsc postojowych. Sklep NEONET w Jastrzębiu Zdrój czynny będzie od 9 do 21 (pon-sob) oraz od 9 do 20 w niedziele handlowe.

- Dzięki relokacji sklepu i dostosowaniu go do najnowszych standardów sieci, mieszkańcy Jastrzębia-Zdrój zyskają wygodny dostęp do bogatego asortymentu elektroniki użytkowej oraz akcesoriów. Oprócz nowoczesnej ekspozycji, dodatkowym udogodnieniem dla klientów będzie także możliwość zakupu produktów online i odebrania ich w ciągu 1 godziny od zamówienia – komentuje Tomasz Pęcherczyk, Kierownik Sklepu NEONET w Jastrzębiu-Zdrój.

Promocje i atrakcje w dniu otwarcia

Na odwiedzających sklepy NEONET w Jabłonnie i Jastrzębiu-Zdrój w dniu otwarcia, czekać będą liczne promocje m.in: -50% na drugi produkt AGD do zabudowy, -15% na wszystkie ekspresy i odkurzacze, -10% na laptopy, bon 50 zł za każde wydane 500 zł na smartfony oraz smartwatche, a także soundbar za 1 zł do wszystkich telewizorów 55 cali i większych.

Dla chętnych, którzy tego dnia wezmą udział w ankiecie, NEONET przygotował także paczki z ekologicznymi gadżetami, m.in. z bambusowymi kubkami czy zaślepkami na kamerę w laptopie, wykonanymi z tworzywa z pszenicy.

Oprócz promocji na elektronikę użytkową, na klientów sieci czeka również aromatyczna kawa Lavazza, przygotowywana przez profesjonalnego baristę. Dodatkowo w Jastrzębiu-Zdrój o najmłodszych odwiedzających zadbają profesjonalni animatorzy dla dzieci, którzy przygotowali takie atrakcje jak malowanie twarzy czy wspólne puszczanie baniek mydlanych.