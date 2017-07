Jelenia Góra na mapie sieci NEONET

Nowa lokalizacja i aranżacja sklepu to ukłon w stronę Klientów NEONET. Teraz wybór i przetestowanie produktów oferowanych przez tę markę będzie o wiele prostszy. W salonie znajdziemy szeroki wybór sprzętów AGD, takich jak lodówki, pralki, zmywarki, a także sprzętów RTV, czyli telewizorów, wież stereo i odkurzaczy oraz IT – komputerów i laptopów.

Duża powierzchnia sklepu umożliwia ekspozycję wielu produktów oraz umiejscowienie sprzętów do testowania ich na miejscu. Dobrze zaplanowana komunikacja oraz rozmieszczenie towarów pozwolą na szybkie i sprawne odnalezienie tego, czego Klienci potrzebują. Jak w każdym z salonów, także i w tym fachowa obsługa będzie codziennie służyć wsparciem w zakresie wyboru sprzętu, jego konfiguracji, instalacji i reklamacji – mówi Artur Szczurkowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży NEONET.

Salon przygotował specjalne atrakcje i konkursy. Pierwsze 20 osób, które odwiedzi sklep NEONET, otrzyma bony o wartości 100 zł, a kolejnych 30 o wartości 50 zł.

Dodatkową atrakcją Wielkiego Otwarcia będzie niespodzianka w postaci licytacji paragonów. Wystarczy zrobić zakupy za dowolną kwotę w salonie w Jeleniej Górze, zatrzymać paragon, a następnie zarejestrować go u moderatorów obecnych w sklepie. Co godzinę odbędzie się losowanie 3 nagród o wartości od 79 do 129 zł.

Warto również zaznaczyć, że między 20 a 26 lipca 2017 r. będzie obowiązywała promocyjna cena dowozu sprzętów wielkogabarytowych za 1 zł, wraz z przygotowaniem ich do pracy na miejscu.

W tych dniach NEONET przygotował również dla Klientów możliwość dokonania zakupów z wykorzystaniem prawdziwych 10 rat 0% - bez pierwszej wpłaty, 0% prowizji, 0% oprocentowania i 0% ubezpieczenia, na cały asortyment.

Salon będzie otwarty w godzinach 9:00 – 19:00 od poniedziałku do soboty i 10:00 - 16:00 w niedziele.